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11 Haz 2023 08:31

Pakistan: İran ile kapsamlı ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz

Pakistan: İran ile kapsamlı ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ülkesinin İran ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ülkesinin İran ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını bildirdi.

Pakistanlı bakan, "Son zamanlarda, ikili ticareti geliştirmek için İran ve Belucistan arasındaki sınırda bir sınır pazarı kuruldu" dedi.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını 'olumlu bir gelişme' olarak nitelendiren  Bilaval Butto Zerdari, bunun sadece iki ülke için değil, tüm bölge için olumlu bir haber olduğunu söyledi.

News Code 1909780

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