Çin, İran'ın deniz koalisyonu planından memnun

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bölgedeki güvenliği korumak için aralarında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerle bir deniz koalisyonu kuracaklarını belirtmişti.

Bu konuda Çin’in tutumunu açıklayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü günlük basın toplantısında Ortadoğu ve Fars Körfezi bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasının bölge ülkeleri ve halklarının mutlululuğu ile sıkı bağlantılı olduğu gibi, dünya barışının korunması, küresel ekonomik kalkınmanın ilerletilmesi ve enerji tedariğinin istikrarının garanti edilmesinde kritik rol oynadığını kaydetti.

Çin’in bölge ülkelerinin diyalog ve müzakere yoluyla fikir ayrılıklarını gidererek iyi komşuluk ve dostluğu gerçekleştirmesini desteklediğini vurgulayan sözcü, aynı zamanda bölge ülkelerinin dayanışma ve kendi gücüne dayanmayı pekiştirerek kendi kaderlerini tayin etmelerinden yana olduklarını yineledi.

Sözcü Wang, bölge ülkelerinin iyi dostu olarak Çin’in bölgede barış ve istikrar için aktif ve yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.