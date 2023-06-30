Emir Abdullahiyan ve Bin Ferhan arasında telefon görüşmesi

Dışişleri Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Emir Abdullahiyan ve Faysal bin Ferhan karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

İslam ümmetinin birliğinin gerekliliğine vurgu yapan taraflar, dünya Müslümanları için hayır ve mutluluk diledi.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler nisan ayında yeniden kuruldu. İran, haziran ayı başında Riyad Büyükelçiliği dâhil olmak üzere Suudi Arabistan’daki birçok diplomatik temsilciliğini tekrar açtı.

Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 17 Haziran’da Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunun, Kurban Bayramı'ndan sonra açılacağı bildirildi.