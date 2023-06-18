Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği Kurban Bayramı'ndan sonra açılacak

Suudi Arabistan'ın El-Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, Kurban Bayramı'nın ardından açılacak.

Büyükelçilik ve konsolosluğun çalışmalara başlayacağı günle ilgili net bir tarih verilmedi.

Bu konunun, İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ikili görüşmede konuşulduğu bilgisi verildi.

Faysal bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Emir Abdullahiyan ile dün Tahran'da bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Bin Ferhan, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını hatırlatarak, "Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli." ifadelerini kullanmıştı.