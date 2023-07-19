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19 Tem 2023 10:56

İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi görevine başlıyor

İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi görevine başlıyor

İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi Ali Rıza Enayati'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın yeni Riyad Büyükelçisi Ali Rıza Enayati'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı belirtildi.

İran'ın Riyad Büyükelçiliği 7 yıl sonra yeniden açıldı

Geçtğimiz ayda İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.

News Code 1910507

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