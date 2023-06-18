Arap dünyası, Tahran-Riyad ilişkilerinin normalleşmesinden memnun

Çin merkezli CTGN kanalına konuşan Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, İran ve Suudi Arabistan arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi.

Çin'in İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesideki rolünü takdir eden Abbas, "Tüm Arap dünyası, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden memnun." dedi.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan dün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'daydı. Ferhan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti.