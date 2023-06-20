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20 Haz 2023 11:17

Arap medyası:

Ferhan’ın İran ziyareti ABD’yi hayal kırıklığına uğrattı

Ferhan’ın İran ziyareti ABD’yi hayal kırıklığına uğrattı

Lübnan’da yayınlanan Al-Akhbar gazetesi, İran’ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın ABD’lileri hayal kırıklığına uğrattığını yazdı.

Lübnan’da yayınlanan Al-Akhbar gazetesinde, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İran ziyaretine ilişkin yayılnanan yazıda, "Görünüşe göre bu gezi ABD’lileri hayal kırıklığına uğrattı. Yeni gelişmeler Suudi Arabistan'ın son günlerde artan ABD hükümetinin vaatlerinden daha ziyade Çin'in garantilerine umut bağladığını gösteriyor.” ifadelerin yer verildi.

17 Haziran’da başkent Tahran’ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bir araya geldi.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

News Code 1909983

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