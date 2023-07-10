Ummanlı Bakan'dan "Tahran-Riyad anlaşması" yorumu

Rusya-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi, gündemi değerlendirdi.

Hamoud al Busaidi, Tahran-Riyad arasında sağlanan anlaşmanın bölgeyi olumlu etkillediğini belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı, “Rusya ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye devletleri arasındaki görüşmenin ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz." dedi.

Ummanlı Bakan, "Siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan, Yemen ve Ukrayna'daki son gelişmelere de değinen Busaidi, "Sudan'daki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yemen'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ukrayna'daki savaşın küresel güvenlik için olumsuz sonuçları olacaktır." diye konuştu.