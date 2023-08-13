Suudi Arabistan'ın Meşhed başkonsolosluğu faaliyete başladı

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Suudi Arabistan'ın İran'ın Meşhed kentindeki başkonsolosluğunun 7 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliği, 6 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine resmen başlamıştı.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış ve Riyad Büyükelçiliğini 6 Haziran'da yeniden açmıştı.