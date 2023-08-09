Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan bir diplomatik kaynak, ''Suudi Arabistan Krallığı'nın Tahran Büyükelçiliği Pazar günü (6 Ağustos) yeniden açıldı.'' dedi.
Geçtiğimiz 6 Haziran'da İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.
İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.
Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunun, Kurban Bayramı'ndan sonra açılacağı bildirilmişti.
Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
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