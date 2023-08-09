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9 Ağu 2023 16:14

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin yeniden açıldığını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan bir diplomatik kaynak, ''Suudi Arabistan Krallığı'nın Tahran Büyükelçiliği Pazar günü (6 Ağustos) yeniden açıldı.'' dedi.

Geçtiğimiz 6 Haziran'da İran'ın Suudi Arabistan'daki Riyad Büyükelçiliği 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunun, Kurban Bayramı'ndan sonra açılacağı bildirilmişti.

Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

News Code 1910884

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