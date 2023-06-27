Tahran ve Riyad arasında petrol işbirliği için ön çalışmalar başladı

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, bugün yaptığı açıklamada Tahran ile Riyad arasında petrol işbirliği için ön çalışmalar başladığını duyurdu.

Hüceste Mehr, ”İran ve Suudi Arabistan arasındaki ortak enerji sahalarında üretimi artırmak ve üretim kapasitesini sürdürmek için gerekli planlar ve onaylar alındı." dedi.

Yakın zamanda Fruzan ortak petrol sahasında üretim artışına ilişkin olumlu haberler açıklanacağını belirten Hüceste Mehr, "Farzad (B) gaz sahasının inşası için de sözleşme imzalanmıştır. Şu anda Petropars tarafından inşa ediliyor. Ortak Araş petrol sahasında sondaja başlamak için tüm hazırlıklar yapıldı." diye konuştu.