  1. Türkiye
6 Ağu 2023 11:49

Türkiye'de kabine toplanıyor; Gündem Ukrayna krizi

Türkiye'de kabine toplanıyor; Gündem Ukrayna krizi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine pazartesi günü Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. 

Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.

Türk medyasına göre, hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde…

News Code 1910805

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