Tahran'da ''İran ve BRICS Konferansı''

İran ve BRICS konferansı bugün Tahran'da Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan, Çin, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika da dahil olmak üzere beş BRICS üyesi ülkenin yetkilileri ve büyükelçileri, diplomatlar ve İran'daki üniversitelerin öğrencileri bir günlük bir konferansa katılılacak.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde düzenlenen BRICS Dostları Toplantısında "Bu konferansta İran'ın BRICS ile işbirliği potansiyelleri ele alınacak. BRICS’e üye tüm ülkeleri bu konferansa katılmaya davet ediyorum" demişti.

BRICS grubu nedir?

Adı ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından ortaya atılan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in sıra dışı yükselişini tanımlamak için kullanılan BRIC, ilk zirvelerini 2009 yılında Rusya'da gerçekleştirdi.2010'da ise Güney Afrika'nın örgüte katılması ile BRICS olarak anılmaya başladı.

BRICS grubu; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.