İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti 38 bin lirayı geçti!

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı.

Araştırmaya göre kentte yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,74 artarak 38 bin 828 lira oldu. Ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 3 bin 448 lira arttı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,75, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 40,69 oranında arttı. Bir önceki yılın temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 73,24 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti Haziran ayında 35 bin 380 liraydı.

Yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50'den fazla arttı

Çalışmaya göre, İstanbul’da yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 50,18 artığı ortaya çıktı.

Sonuçlara göre gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı. Listenin başında ayçiçeği yağı, buğday unu, toz şeker ve patates gibi temel gıda maddeleri yer alıyor.

Kaynak: Solhaber