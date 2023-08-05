İran'dan komşu ülkelerine gaz ihracatı artacak

İran Gaz İletim Şirketi Başkanı Gulam Abbas Hüseyni, ''Şu anda Türkiye, Azerbaycan ve Irak gibi komşu ülkelere günde 45 milyon metreküp doğalgaz ihracatı yapıyoruz.'' dedi.

Hüseyni, bu rakamın altıncı ve dokuzuncu doğalgaz boru hattı projelerinin tamamlanmasıyla günlük 100 milyon metreküp seviyesine çıkacağını söyledi.

Geçtiğimiz Temmuz'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tahran'da yapılan İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde taraflar gaz anlaşmasını yenilemeyi görüşmüştü.

Eurostat verilerine göre, 2023 yılının ilk üç ayında Türkiye, İran’dan 1 milyar 567 milyon metreküp doğal gaz ithal etti.