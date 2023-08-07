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7 Ağu 2023 15:50

Fidan'dan Yunanistan açıklaması

Fidan'dan Yunanistan açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Türk Yunan ilişkilerini değerlendiren Fidan şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız. Ege ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı hasssasiyetle korumaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan ile ihtilaflı meseleleri çözümü konusunda biz samimiyiz. Yunanistan ile pozitif atmosferin devamı için uğraşacağız. Yunanistan'dan, Ege'de bizimle aynı samimiyeti bekliyoruz. Milli davamız Kıbrıs konusunda duruşumuz açıktır. Filistin'de kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözümdür. Bu vizyona zarar veren her türlü harekete karşı duracağız". 

News Code 1910834

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