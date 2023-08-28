Libya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye kaçtı iddiası

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un Siyonist bakan ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesi, Zaviye ve Beni Velid kentlerinde protestolar düzenlendi, Beni Velid'te İsrail bayrağı yakıldı.
Olayın ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı.
Londra merkezli Arap gazetesinde yer alan habere göre, Menguş Libya İç Güvenlik Servisi’nin yardımıyla Türkiye’ye kaçtığı öne sürüldü.
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