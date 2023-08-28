Libya'da Siyonist İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un Siyonist bakan Eli Cohen ile geçen hafta İtalya'da yaptığı gizli görüşmenin açığa çıkmasının ardından, Libya'nın birçok kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Protestocular Siyonist Rejim bayrağını ateşe vererek görüşmeye tepki gösterdiler.

Olayın ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Kararnameye göre, Menguş ile ilgili soruşturma, Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak.