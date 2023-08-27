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27 Ağu 2023 10:25

Nijer'den "Azami alarm durumuna geçme" kararı

Nijer'den "Azami alarm durumuna geçme" kararı

Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı en yüksek alarm durumuna geçti.

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yaşanmasının ardından bölgedeki gerginlik devam ediyor.

"Azami alarm durumuna geçme" kararı

AA'ya göre; Nijer'de Genelkurmay Başkanlığı, "Nijer'e karşı saldırı tehdidinin giderek arttığı" gerekçesiyle "olası bir sürprizden kaçınmak adına azami alarm durumuna" geçme kararı aldı. "Saldırı tehdidinin" kaynağı belirtilmese de ordunun bir süredir ECOWAS'ın olası askeri müdahalesine karşı hazırlandığı biliniyor.

Nijer'deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

News Code 1911217

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