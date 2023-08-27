Nijer'den "Azami alarm durumuna geçme" kararı

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yaşanmasının ardından bölgedeki gerginlik devam ediyor.

"Azami alarm durumuna geçme" kararı

AA'ya göre; Nijer'de Genelkurmay Başkanlığı, "Nijer'e karşı saldırı tehdidinin giderek arttığı" gerekçesiyle "olası bir sürprizden kaçınmak adına azami alarm durumuna" geçme kararı aldı. "Saldırı tehdidinin" kaynağı belirtilmese de ordunun bir süredir ECOWAS'ın olası askeri müdahalesine karşı hazırlandığı biliniyor.

Nijer'deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.