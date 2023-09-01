Heniyye, Libya'nın normalleşme karşısındaki tutumunu takdir etti

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye dün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi'yle telefon görüşmesi yaparak siyonist işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi karşısındaki tutumundan dolayı Libya halkını ve hükümetini tebrik ettiğini dile getirdi.

Heniyye görüşmesinde bütün kesimleriyle ve bütün ortamlarda Filistin halkına ve direnişine verdiği destekten dolayı Libya halkının sergilediği tavrı takdir ettiklerini dile getirdi.

Heniyye, Filistin halkının Libya halkının ve hükümetinin sergilediği tavırla gurur duyduğunu, bu tavrın Filistin halkının faşist İsrail rejimi karşısında sürdürdüğü mücadele için de bir dayanak oluşturduğunu dile getirdi.

İtalya'da siyonist işgal rejiminin Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le görüşme yaptığına dair haberler sebebiyle halktan gelen sert tepkiler ve protestolar üzerine Libya Dışişleri Bakanı Necla Menkuş Başbakan Abdülhamid Dibeybe tarafından görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Menkuş'un işgal rejiminin Dışişleri Bakanıyla görüşme yapmasına Libya halkının yanı sıra Filistin halkı da sert tepki göstermişti.

Hamas, konuyla ilgili açıklamasında Libya hükümetinin Dışişleri Bakanı Necla Menkuş'u, işgal rejimi dışişleri bakanıyla görüşmesi sebebiyle görevden almasını ve hakkında soruşturma başlatmasını takdir ettiğini dile getirmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi