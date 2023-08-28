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28 Ağu 2023 10:28

Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne verdiği 48 saatlik süre doldu

Nijer'in Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne verdiği 48 saatlik süre doldu

Nijer'in, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye ülkeden ayrılması için verdiği 48 saat doldu.

Nijer Dışişleri Bakanlığının, 25 Ağustos'ta Itte'ye ülkeyi terk etmesi için tanıdığı 48 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğinin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı ve bölgeye kimse yaklaştırılmıyor.

Fransa, askeri yönetimin kararını tanımadığını ve Itte'nin Nijer'de kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Itte'nin ülkeden ayrılmaması durumunda, büyükelçilik rezidansının elektrik ve suyunun kesilebileceği belirtiliyor.

AA'ya göre, Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

News Code 1911237

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