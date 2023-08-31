Fidan ve Lavrov, Moskova'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için gittiği Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Bu, Fidan'ın yeni kabinede dışişleri bakanı olarak görevlendirildikten sonra Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret niteliğinde. Fidan, Lavrov ile yapacakları görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sonlandırılması başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değineceklerini belirtti.

AA'nın aktardığına göre Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu. Moskova'yı Dışişleri Bakanı olarak ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Fidan, gösterdiği sıcak misafirperverlik için mevkidaşına teşekkür etti. Fidan, Lavrov ile yapacakları görüşmenin gündeminin yoğun olduğunu ve ikili konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alacaklarını ifade etti.

Yapacakları ikili istişarelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacağı görüşmeye de hazırlık niteliğini taşıdığını dile getiren Fidan, "Karadeniz girişiminin canlandırılması ve (Rusya-Ukrayna) savaşın adil bir barışla sonlandırılması konuları da gündemimizde olacak. Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere birtakım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz" diye konuştu.