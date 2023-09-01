Lavrov'dan 'Türkiye-Suriye' açıklaması

Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov, "Biz çizgimizi ABD'nin aleyhinde, Batı'nın aleyhinde oluşturmuyoruz. Doları 'tabuta koymak' isteğimiz yok. ABD, herkes tarafından kabul edilebilir olan doların rolünü desteklemeyi bırakıyor. İşte sorun bu" ifadelerini kullandı.

Sputnik'e göre Lavrov, Rusya'nın eşitliğe ve adil çıkar dengesine dayanan ilişkilerden yana olan herkesle ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunun altını çizdi.

'Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili yol haritası taslağına ilişkin temaslar sürüyor'

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin yol haritası taslağına değinen Lavrov, "Yol haritası taslağını bu yılın haziran ayında tüm meslektaşlarımıza ilettik. Şu anda değerlendiriliyor, bu taslağın onaylanabileceği, genel kabul edilebilir duruma getirilmesi için temaslar sürüyor" dedi.

'Türkiye ve Suriye'ye Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik'

Rusya'nın Türkiye ve Suriye'ye 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdiğini anlatan Lavrov, "Bu anlaşma, terör tehdidinin bulunduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'nin Şam'ın onayıyla terörle mücadele yapılarını Suriye topraklarının belirli bir derinliğine kadar gönderme hakkına sahip olmasını öngörüyordu. Bu anlaşma yürürlüğünü sürdürüyor, kimse onu feshetmedi" diye konuştu.

'Normalleşmenin önündeki sorunlardan biri ABD'nin radikal Kürt örgütleri desteklemesi'

Suriye ile Türkiye arasındaki normalleşmenin önündeki sorunlardan birinin ABD'nin Suriye topraklarındaki hukuka aykırı faaliyetleri olduğunun altını çizen Lavrov, "Bizzat ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

