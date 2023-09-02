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2 Eyl 2023 14:57

Hakan Fidan İran’a geliyor

Hakan Fidan İran’a geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere yarın İran’a gelecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül’de Tahran'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hakan Fidan ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.

Açıklamada ayrıca, “Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” ifadesine yer verildi.

News Code 1911351

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