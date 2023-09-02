Hakan Fidan İran’a geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül’de Tahran'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hakan Fidan ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.

Açıklamada ayrıca, “Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” ifadesine yer verildi.