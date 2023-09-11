İranlı Büyükelçi Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendirdi

Şarkul Avsat gazetesine konuşan İran'ın Riyad Büyükelçisi Ali Rıza Enayeti Suudi Arabistan'ın İran için stratejik bir ortak olduğunu ve her iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek istediği söyledi.

Enayeti, "Yeni görevimde, ilk aşamada ikili ilişkilerin geliştirilmesi, daha sonra ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayalı olarak bölgenin yararı için elimden geleni yapacağım." dedi.

Tahran-Riyad ilişkileri

İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran'ın Riyad Büyükelçiliğinin 6 Haziran'da resmi olarak açılmasının ardından Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İran Daimi Temsilciliği de yeniden açıldı.

İranlı Bakan Emir Abdullahiyan, 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Suudi Arabistan büyükelçisi Ali Rıza Enayeti de diplomatik misyonunu yönetmek üzere 5 Eylül'de Riyad'a gitmişti.