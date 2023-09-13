Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran'da

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin resmi temaslar kurmak üzere bugün Tahran'a geldi.
Iraklı bakan, İran Dışişleri Baknı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.
İki bakan arasında yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran-Irak güvenlik anlaşması ve bazı bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, geçtiğimiz Temmuz'da Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti.
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