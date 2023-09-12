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12 Eyl 2023 08:54

İran'dan Libya'ya taziye mesajı

İran'dan Libya'ya taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Libya'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Libya'daki selde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Libya halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Kenani, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp

Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını açıkladı. Ülkenin doğusu felaket bölgesi ilan edilirken, Libya, uluslararası yardım çağrısı yaptı. AFAD ise selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini duyurdu.

News Code 1911513

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