İran'dan Libya'ya taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Libya'daki selde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Libya halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.

Kenani, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp

Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını açıkladı. Ülkenin doğusu felaket bölgesi ilan edilirken, Libya, uluslararası yardım çağrısı yaptı. AFAD ise selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini duyurdu.