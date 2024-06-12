"Mevlana tüm dünya için bir hazinedir"

Siyasi, diplomasi ve ticareti başta olmak üzere birçok alanda ikili ilişkilerini geliştiren Türkiye ile İran, kültür sanatta da benzer adımlar atıyor. İki ülkenin milli kütüphane kurumları işbirliğini her geçen yıl daha da ileriye taşıyor. Bu konu hakkında Aydınlık gazetesine değerlendirmeler yapan İran Milli Kütüphane ve Arşivler Kurumu Başkanı Alirıza Muhtarpur, “İran ve Türkiye her zaman iyi kültürel ilişkilere sahip olmuştur.” dedi.

"Birçok ortak noktamız var"

Özellikle İran-İslam medeniyeti mirasının ve el yazmalarının büyük bir kısmının Türkiye’deki kütüphanelerde bulunduğunu belirten Muhtarpur, “İran Milli Kütüphanesi ve diğer okuma merkezleri, Türkiye Kültür ve Okuma Merkezi (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) ile görüş alışverişinde bulunmakta, mutabakat zaptı imzalamakta ve ortak tecrübeleri paylaşmaktadır. Geçen yıl Türkiye'den buradaki kütüphaneleri ziyaret etmeye geldiler ve bizi de Türkiye’yi ziyaret etmeye davet ettiler. İran ile Türkiye'deki kitap okuma merkezler ve kütüphane merkezleri arasındaki ilişkiler oldukça iyi.” ifadelerini kullandı. İki ülke arasında birçok ortak nokta olduğuna işaret eden Muhtarpur, “Öne çıkan noktalardan biri de Dîvân-ı Kebîr ve Mesnevî-i Ma'nevî eserleriyle bilinen Mevlana'dır. Mevlana’nın mezarı Konya'da bulunmaktadır. Eserlerinde kullandığı dil ağırlıklı olarak Farsça’dır. Hem İran halkı için hem Türkiye halkı için hem de Belh’te doğduğundan dolayı Afganistan halkı için bir iftihardır. Mevlana başta bu üç millet olmak üzere tüm dünya için bir onur ve değerli bir hazinedir ve herkes onun ilim hazinesinden yararlanabilir.” değerlendirmesi yaptı.