Ankara'da "Mesnevi Sohbetleri" başladı

Altındağ Belediyesinin desteğiyle Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfınca (TTMFAV), Ankara Mevlevihanesi'nde düzenlenen programa Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, belediye yetkilileri ve davetliler katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mevlevi Postnişini ve Mesnevihan Nezih Çetin tarafından Mesnevi'nin içerdiği beyitler, hikayeler ve öğretilere ilişkin sohbetler gerçekleştirildi.

"Hazreti Mevlana'yı dünyadaki insanların tanıttığı gibi değil de Hazreti Mevlana'nın kendisini nasıl tanıttığını da bilmek lazım." diyen Çetin, "Bütün dünya Hazreti Mevlana'yı Sufiliğiyle, tasavvufuyla tanıyor. Onun İslam alimi olduğunu, şeriatta müctehid olduğunu, ömrü hayatında bir kere bile namazları terk etmeyen bir sahib-i tertip, namaz kılan insan olduğunu bilmiyor. Sadece neyi biliyor? Hoşgörüyü biliyor, hümanist olduğunu biliyor, filozof olduğunu biliyor ama Muhammedi olduğu kısmını çok bilmiyor." dedi.

Çetin, sohbetlerinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Gazze'de canımızın sızladığı olaylar var. Hepinizin malumudur, 7-8 ay oldu başlayalı. Başladıktan biraz sonra bir hastaneye bomba atıldı, hastane yanmaya başladı. O sırada hemen şunu dediler 'Biz atmadık, onlar attı'. Öyle bir şey çıkardılar. Bu esasında bizim mevzumuz değil, hayır, dünyadaki her şey Mesnevi'nin konusudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek her türlü olayı içinde barındırır, her türlü şeyi haber verir. Kime verir? Okumasını bilene verir. Yani Kur'an-ı Kerim'de aslında her şey yazıyordur."

Sohbetlerin ardından tasavvuf musikisi dinletisi ve semazen gösterisi yapıldı.

Hatıra fotoğrafının çekiminin ardından Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürü Ahmet Çetin, Faruk Hemdem Çelebi ve Nezih Çetin'e plaket ve çiçek takdim etti.

Programın ikincisi 22 Eylül'de yine Ankara Mevlevihanesi'nde düzenlenecek.

