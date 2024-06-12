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12 Haz 2024 10:27

İran yapımı kısa film Londra'da yarışacak

İran yapımı kısa film Londra'da yarışacak

Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği ‘21 Hafta Sonra’ adlı kısa film, İngiltere'de düzenlenecek olan 32. Uluslararası Raindance Film Festivali'ne katılacak.

Güney Kore'de 28. Busan Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Asya Kısa Film Ödülü'nü kazanan Nesrin Muhammedpur'un yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "21 Hafta Sonra " adlı kısa film, İngiltere'de düzenlenecek olan 32. Uluslararası Raindance Film Festivalin’e katılım hakkı kazandı.

Raindance Film Festivali; Oskar Akademisi, BAFTA ve Kanada Görsel Sanatlar Ödülleri tarafından onaylanmış İngiltere'nin en büyük bağımsız film festivalidir.

Bu festival, 19-28 Haziran tarihleri ​​arasında Londra'da gerçekleştirilecek.

L.F

News ID 1917659

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