İran yapımı kısa film Londra'da yarışacak

Güney Kore'de 28. Busan Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Asya Kısa Film Ödülü'nü kazanan Nesrin Muhammedpur'un yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği "21 Hafta Sonra " adlı kısa film, İngiltere'de düzenlenecek olan 32. Uluslararası Raindance Film Festivalin’e katılım hakkı kazandı.

Raindance Film Festivali; Oskar Akademisi, BAFTA ve Kanada Görsel Sanatlar Ödülleri tarafından onaylanmış İngiltere'nin en büyük bağımsız film festivalidir.

Bu festival, 19-28 Haziran tarihleri ​​arasında Londra'da gerçekleştirilecek.

L.F