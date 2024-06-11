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11 Haz 2024 14:40

İran yapımı "Perisan" adlı filme İsveç'ten ödül

İran yapımı "Perisan" adlı filme İsveç'ten ödül

İran yapımı “Perisan” adlı film, İsveç'te düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

Yönetmenliğini  Kambiz Babai üstlenen “Perisan” adlı film İsveç'te düzenlenen Uluslararası Film Festivali’nde Laurel, ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Filmleri Festivali, 10-13 Haziran tarihleri arasında Stokholm kentinde düzenlenmektedir.

“Perisan” daha önce Hindistan Kollywood Festivali'nde en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ve jüri özel ödülününe layık görülmüştü.

Farhad Gaimiyan, Linda Kiyani, Süreyya Gasımi, Siyaveş Tehmures, Şakayık Ferahani, Mehdi Kuşki, Sehra Asadullahi, Humen Seyyidi, Siyaveş Çeragipur, Sepideh Mezahıri, Şarmin Alimuhammedi ve Nadiya Şadman bu filmin oyuncu kadrosunu oluşturur.

News ID 1917630

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