İsrail güçleri Refah'ta tahrip ettikleri camiyi mutfak olarak kullanıyor

Siyonist Rejim ordusunun, Refah'ta kontrolü sağladığı günlerde çekilen bir video sosyal medyaya yansıdı.

Videoda, Refah Sınır Kapısı'ndaki bir caminin, askerlere dağıtılmak üzere yemek hazırlanan mutfağa dönüştürüldüğü görüldü.

Caminin tahrip edildiği ve duvarlarına yazılar yazıldığı dikkati çeken görüntülerde, cami içinde masalar üzerine dizilmiş yiyecekler ile hazırlanan gıda kolilerinin üzerinde üretim tarihinin 22 Mayıs olduğunu gösteren etiket göze çarptı.

Aynı şekilde videoda, caminin dışında çok sayıda askeri araç ve tankın olduğu görüldü.

Siyonist Rejim ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.