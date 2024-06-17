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17 Haz 2024 15:00

Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

Gazze'de can kaybı 37 bin 347'ye çıktı

Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 10 artarak 37 bin 347’ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejim Gazze Şeridi'ne 255 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 10 Filistinlinin daha şehit olduğu, 73 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 347’ye, yaralı sayısının 85 bin 372'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

News ID 1917791

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