Siyonist Rejim Gazze’nin kuzeyine saldırdı: 14 Filistinli şehit oldu

Siyonist İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 Filistinlinin şehit düştüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA’nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279’u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli şehit düştü, 85 bin 102 kişi de yaralandı.