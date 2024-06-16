Gazze'de şehit sayısı 37 bin 337'ye çıktı

Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 37 bin 337'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 254 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 41 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 337'ye, yaralı sayısının 85 bin 299'a yükseldiği kaydedildi.