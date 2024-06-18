Gazze'de şehit sayısı 37 bin 372'ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejim Gazze Şeridi'ne 256 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha şehit olduğu, 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 372’ye, yaralı sayısının 85 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.