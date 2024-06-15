Gazze’de 15 binden fazla çocuk şehit oldu

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Enformasyon Bürosu, savaşın 252. Gününde şehit düşen Filistinli çocukların sayısına ilişkin istatistikleri yayınladı.

Bu rapora göre, geçtiğimiz 7 Ekim’den bu yana Siyonist rejimin saldırıları nedeniyle 15 bin 694 çocuk şehit olmuş, 34 bine yakın çocuk yaralanmış ve 3 bin 600 çocuk ise enkaz altında kaybolmuştur.

Raporda, “Yaklaşık 1.500 çocuk uzuvlarını veya gözlerini kaybettiği ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldı. En az 200 çocuk işgalciler tarafından kaçırıld. 17.000 çocuk yetim kaldı, bunların yüzde 3'ü hem anne hem de babasını kaybetti, 700.000'den fazla çocuk ise zorla yerinden edildi” ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 650 bin Filistinli çocuğun evini kaybettiği belirtildi

Açıklamada İşgalci rejimin saldırıları nedeniyle 625 bin çocuk okulu bırakmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Gazzeli çocukların içme suyu bulamadığı belirtilen açıklamada, çocukların yüzde 98'inin günlük üç litreden az suya erişebildikleri açıklandı.

Açıklamada, "3 bin 500 kronik hastalığı bulunan çocuk, yetersiz beslenme ve gerekli tıbbi bakımın olmayışı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Gazze’de ayrıca Anne karnındaki 60 bin bebeğin, bomba ve patlayıcıların etkisiyle kürtaja, ölüme veya engelli dogma gibi tehlikelere maruz kalıyor. Yaklaşık 40 bin bebeğin gerekli aşılarının düzenli olarak yapılamadığı ve 82 bin çocukta çocukta yetersiz beslenme semptomlarının görüldüğü, bunlardan yüzde 35’inde ciddi belirtiler görüldüğü kaydedildi.

Raporun ayrıca 7 Ekim'den bu yana 33 Filistinli çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Leyla Ferahani