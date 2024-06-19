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19 Haz 2024 14:05

Gazze'de şehit sayısı 37 bin 396'ya çıktı

Gazze'de şehit sayısı 37 bin 396'ya çıktı

İşgalci Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 24 artarak 37 bin 396’ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 257 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 24 Filistinlinin daha şehit olduğu, 71 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 37 bin 396’ya, yaralı sayısının 85 bin 523'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

News ID 1917838

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