İran Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararından memnun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin Kenani, Dışişleri Bakanlığı ile diplomatik ve konsolosluk misyonlarının seçim gününe hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu.

Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Kenani, İran'ın Ermenistan'ın Filistin devletini tanıma kararını olumlu karşıladığını belirterek, ''Farklı ülkelerin Filistin'e verdiği böyle desteklerin, Siyonist İsrail'in izole edilmiş durumda olduğunun bir işaretidir.'' diye konuştu.

Sözcü Kenani, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında şehit olan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için yarın Rey kentinde anma töreni düzenleneceğini kaydetti.