  1. İran
28 Haz 2024 08:36

İçişleri Bakanı Vahidi oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Vahidi oyunu kullandı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı.

News ID 1918051

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