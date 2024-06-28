https://tr.mehrnews.com/news/1918051/ 28 Haz 2024 08:36 News ID 1918051 İran İran 28 Haz 2024 08:36 İçişleri Bakanı Vahidi oyunu kullandı İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı. News ID 1918051 کپی شد İlgili haberler İslam Devrimi Lideri oyunu kullandı İran yarın sandık başına gidiyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hangi aday kazanacak? İran'da seçim kampanyaları sona erdi Ekler İran siyaset Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
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