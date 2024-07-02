  1. Ekonomi
2 Tem 2024 14:03

İran: 17 ülkeye petrol satıyoruz

İran: 17 ülkeye petrol satıyoruz

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin petrol ihracatıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''17 ülkeye petrol satıyoruz.’’ dedi.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin petrol ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Ovci, geçtiğimiz günlerde Batı medyasının İran'ın Avrupa'ya petrol ihracatına ilişkin haberler yayınladığını belirterek, ''17 ülkeye petrol satıyoruz.’’ dedi.

Bakan Ovci, ''Ekonomik bir savaşın içindeyiz, bu yüzden rakamlar açıklanmamalı, önceki hükümetler de aynısını yapıyordu.’’ ifadesini kullandı.

''Ülkenin petrol endüstrisi gece gündüz çalışıyor; Bu sektöre 800 yeni yaptırım eklendi. (Petrol satışında) indirim yaptığımızı söylüyorlar.’’ diyen Ovci, müşterilere daha düşük bir indirim yaptıklarını kaydetti.

Cevad Ovci, ''ABD'de hangi bir hükümet iktidara gelirse gelsin İran’ın petrol satışlarında bir değişiklik olmayacak.’’ diye konuştu.
 

News ID 1918203

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