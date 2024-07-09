  1. Ekonomi
9 Tem 2024 10:52

İran'ın petrol üretimi günlük 4 milyon varile ulaşacak

İran'ın petrol üretimi günlük 4 milyon varile ulaşacak

İran Petrol Bakanlığı, İran’ın petrol üretimi kapasitesinin yılın (1403) sonuna kadar günlük 4 milyon varile ulaşacağını aktardı.

İran’ın petrol üretimine ilişkin bilgi veren Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran’ın petrol üretimi kapasitesinin yılın (1403) sonuna kadar günlük 4 milyon varile ulaşacağını duyurdu.

Cevad Ovci, “13. Hükümetin yerli kapasiteye dayanarak, petrol ve gaz üretimini artırmayı, ülkenin rafinaj kapasitesini artırmayı ve petrokimya ürünleri üretiminde atılım yapmayı başardı” dedi.

Ovci, “İran'ın petrol ve doğalgaz kondensatı ile diğer petrol ve petrokimya ürünlerinin ihracatı da 3,5 kat büyüme ile 2019 yılındaki 800 milyon dolardan 2024’de 36 milyar dolara çıktı” ifadesini kullandı.

 Leyla Ferahani

News ID 1918403

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