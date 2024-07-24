İran'ın petrol üretimi 3 milyon varilin üzerine çıktı

Şehit Reisi hükümetinde petrol ve gaz endüstrisi alanında güzel gelişmeler yaşandığını belirten İran Petrol Bakanı, Petrol üretiminin 3 milyon varilin üzerine çıktığını söyledi

Ovci konuşmasının devamında “Hükümetin çalışmalarının başlangıcında elimizdeki doğal gaz kondensatı ve ağır ve yarı ağır petrol hacmi 80 varile yakındı. Petrol ve gaz sektöründe yapılan planlamalarla çalışmanın en başında gaz kondens ihracatı sektöründeki ambargolar etkisiz hale getirildi” İfadesinde bulundu.

"Bugün gaz kondensatını ihraç etmemize gerek yol" ifadesini kullanan Petrol Bakanı, bu konuda yurt içi talebi artırdıklarını ve ham petrol satışının engellediklerini aktardı.

Ovci, İran’ın petrol üretiminin 2 milyon 200 bin varilden 3 milyon varilin üzerine çıktığını aktardı.

Leyla Ferahani