İran'ın petrol üretimi günlük 4 milyon varile ulaşacak

Ülkinin petrol üretimine ilişkin bilgi veren İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ''13'üncü hükümet, ülkenin petrol üretimini 2 milyon 200 bin varilden 3 milyon 600 bin varile çıkardı.’’ dedi.

Ovci, ''Önümüzdeki iki gün içinde Cumhurbaşkanı Vekili'nin katılımıyla 5 petrokimya projesi hizmete açılacak.’’ ifadesini kullandı.

Cevad Ovci, ''Günlük petrol üretimimizi bu sene 4 milyon varile çıkartmaya çalışıyoruz.'' açıklamasını yaptı.

İran’ın gaz üretimi hakkında Ovci, ülkenin Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) ülkelerin arasında gaz üretimini artırmada ilk sırada yer aldığını duyurdu.

Petrol Bakanı, ''Petrokimya üretim kapasitesi de 10 milyon ton artarak yılda 100 milyon tona ulaştı.'' diye konuştu.