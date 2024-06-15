İran-Rusya ekonomik ilişkileri ne durumda?

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile görüştü.

Görüşmede Novak, karşılıklı ticari ilişkilere değinerek, ''İran-Rusya ticaret hacmi, 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.’’ dedi.

Novak, ''2024 yılının ilk çeyreği sonuçlarına göre Rusya'nın İran'a ihracatı yüzde 77, ülkenin İran'dan ithalatı ise yüzde 13 artmıştır." ifadesini kullandı.

10 Haziran 2024'te başlatılan Grozni-Tahran uçak seferleri hakkında Rus yetkili, "Bunun, İran ile Kuzey Kafkasya bölgeleri arasındaki karşılıklı turist akışının artırılmasına yönelik bir motivasyon oluşturacağından eminim." açıklamasını yaptı.

Bu toplantının devamında Novak, Rusya ile İran arasındaki Ticari ve Ekonomik İşbirliği Daimi Komisyonu'nda Rusya Dairesi'nin yeni başkanı olarak Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsiviliev'i tanıttı.

Putin İran-Avrasya Ekonomik Birliği serbest ticaret anlaşmasını onayladı

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında sağlanan kalıcı tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzaladı.

İran İslam Cumhuriyeti ile AEB arasında imzalanan kalıcı tam teşekküllü serbest ticaret anlaşması geçen hafta Rusya Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşma 25 Aralık 2023’te Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısı sırasında imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri ile İran arasındaki ticaretin temel kurallarını "Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına mümkün olduğu kadar yakın" bir biçimde sunuyor.

Kalıcı serbest ticaret anlaşmasının, 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alması bekleniyor. İran'ın AEB ile dış ticaret hacmi, geçici anlaşmadan bir yıl sonra, 2020'de 1 milyar doları, 2021'de 2 milyar doları aşmıştı.