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12 Haz 2024 08:43

Irak Direnişi'nden Eilat'a İHA'lı saldırı

Irak Direnişi'nden Eilat'a İHA'lı saldırı

Irak İslami Direnişi yaptığı yazılı bir açıklamada işgal altındaki topraklarının güneyindeki Eilat limanında önemli ve hassas bir hedefi birkaç insansız hava aracıyla vurduğunu bildirdi.

Irak İsalmi Direnişi yaptığı açıkamada, Gazze halkına yardım doğrultusunda ve Siyonistlerin Filistinli sivillere yönelik katliamına yanıt olarak İsrail işgal rejiminin Eilat'taki askeri hava üssünü insansız hava aracıyla (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

 Irak Direnişi geçen gün de işgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan Eilat'ta hassas ve önemli bir hedefi vurmuştu.

Irak direnişi geçenlerde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam etmesi halinde bu rejimin mevzilerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunmuştu.

L.F

News ID 1917650

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