Irak direnişinden işgal altındaki Eilat’a yeni saldırı

Irak İslami Direnişi yaptığı yazılı bir açıklamada işgal altındaki topraklarının güneyindeki Eilat limanında önemli ve hassas bir hedefi insansız hava aracıyla vurduğunu bildirdi.

Irak direnişi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist rejimin işgaline karşı mücadelenin sürdürülmesi ve Gazze halkına yardım doğrultusunda ve Siyonistlerin Filistinli sivillere karşı katliamlarına yanıt olarak Siyonist rejimin Eilat'taki hayati ve önemli bir hedefini insansız hava aracıyla hedef aldık."

Irak direnişi bir önceki operasyonda Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam etmesi halinde bu rejimin mevzilerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunmuştu.

L.F