Irak direnişinden Eilat’a İHA’lı saldırı

Irak İslami Direnişi yaptığı yazılı bir açıklamada işgal altındaki topraklarda bulunan Eilat limanında önemli ve hassas bir hedefi insansız hava aracıyla vurduğunu bildirdi.

Irak direnişi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist rejimin işgaline karşı mücadele, Gazze halkına yardım doğrultusunda ve Siyonistlerin Filistinli sivillere karşı katliamlarına yanıt olarak Siyonist rejimin Eilat'taki hayati ve önemli bir hedefini insansız hava aracıyla hedef aldık”

Siyonist rejim medyası, işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat limanının hava sahasına bilinmeyen insansız hava araçlarının sızması tehlikesine ilişkin alarmın devreye girdiğini bildirmişti.

Yediot Aharonot gazetesi de Eilat limanında patlama sesi duyulduğunu ve bir insansız hava aracının önlendiğini belirtti.