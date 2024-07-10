Yemen, Siyonist rejime bağlı 3 gemiyi hedef aldı

Yahya Seri Amerikan gemisi Maersk Sentosa'yı balistik ve kanatlı füzelerle vurduklarını belirtirken, İsrail gemisi MSC Patnaree'nin de İHA'lar tarafından hedef alındığını ve operasyonun başarıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Seri ayrıca, Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla hedef alınarak doğrudan vurulduğunu aktardı.

Ensarullah yetkilileri, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğüne bağlı kaldıklarını ancak Siyonist rejimin kuşatması altında olan Gazze halkını savunmak amacıyla bu rejime baskı yapacaklarını defalarca vurgulamıştır.

Leyla Ferahani