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13 Tem 2024 09:45

Yemen Siyonist rejime bağlı bir gemiyi hedef aldı

Yemen Siyonist rejime bağlı bir gemiyi hedef aldı

Yemen güçleri Kızıldeniz ve Bab el Mendeb Boğazı'nda düzenlediği iki aşamalı bir operasyonda Siyonist rejime bağlı bir gemiyi hedef aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı'nda Siyonist rejime bağlı CHRYSALIS gemiyi hedef adıklarını bildirdi.

Seri, CHRYSALIS gemisinin, sahibi olan gemilerin işgal altındaki limanlara yanaşmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almaması ve Siyonist rejimle iş yapması üzerine hedef alındığını aktardı.

Söz konusu geminin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyuran Yahya Seri, "Operasyon sırasında bu gemi önce Kızıldeniz'de, ardından da Bab el-Mendeb Boğazı'nda hedef alındı" dedi.

Leyla Ferahani

News ID 1918490

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